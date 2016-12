Programa Ambiental da Autopista Planalto Sul trabalha o trânsito com famílias da RMC

A Autopista Planalto Sul, por intermédio da empresa BDM Engenharia e Meio Ambiente Ltda, realizou em parceria com a CEASA/PR a Semana de Segurança no Trânsito com famílias atendidas pelo “Banco de Alimentos” da instituição.

O objetivo do “Banco de Alimentos” é evitar o desperdício de produtos hortigranjeiros e garantir o acesso aos alimentos à população em situação de vulnerabilidade social e estado de insegurança alimentar. O Programa atende 202 famílias que são residentes nas diversas regiões de Curitiba e Região Metropolitana, bem como, atendem 530 entidades sociais sem fins lucrativos em todo o Estado.

As atividades foram realizadas entre os dias 15 a 21 de dezembro no auditório da CEASA/PR, onde todas as famílias atendidas pela instituição assistiram palestras relacionadas à segurança e educação no trânsito.

Essas ações fazem parte dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social da Concessionária para as obras de duplicação e implantação do Complexo Ceasa na Rodovia BR-116, localizadas trecho entre Curitiba e Mandirituba/Paraná.