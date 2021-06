Adquiridos material pedagógico e de prevenção para covid-19 nas escolas de Campo do Tenente

A coordenadora da Educação Infantil Rosilda Rodrigues esteve finalizando a compra de materiais de prevenção ao covid-19 e materiais pedagógicos para as instituições dos CMEIS do município de Campo do Tenente, todos os materiais sendo adquiridos com verbas destinadas do PDDE. A mesma relata que todo esse processo de compras é através das APMFs dos CMEIS onde necessitava regularizar algumas documentações pendentes.

Com todo esse procedimento a coordenadora Rosilda Rodrigues juntamente com toda sua equipe dos CMEIS estão preparando as instituições para o retorno de atendimento aos alunos, com pretensão de volta ao atendimento no sistema híbrido, isso ocorrerá possivelmente depois que todos os profissionais da educação estiverem imunizados com a 2° dose da vacina. Salientando que praticamente quase todos os profissionais dos CMEIS já tomaram a 1° dose da vacina.

