Avenida Miguel Komarchewski receberá 4 quilômetros de recape asfáltico

A solicitação do prefeito Weverton Vizentin e do vice-prefeito João Paulo Negrelli em parceria com o deputado estadual Do Carmo, foi encaminhada pessoalmente no dia 09/02 em reunião com o secretário estadual Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dia 11/02, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que é vinculada a SEIL, se manifestou no sentido de acatar o pedido, inclusive a empresa responsável pela execução da obra já começou a fazer as medições e demarcar o trajeto da Avenida Miguel Komarchewski (PR-427) que receberá aproximadamente 4 quilômetros de recape asfáltico.

Segundo a empresa responsável, o início da obra será nos próximos 15 dias. Também na oportunidade foi feito o pedido junto ao DER a liberação para a construção da ciclovia ao lado da avenida.

“A revitalização da avenida principal está em nosso plano de Governo e fomos atendidos já no início da nossa gestão, um desejo de toda a população tenenteana visto que há alguns anos essa avenida não recebia manutenção asfáltica e precisava de melhorias com urgência. Nossa principal Avenida de cara nova! Campo do Tenente sendo tratado com o carinho que ele merece”, comentou o prefeito Weverton.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -