Campo do Tenente adquire material pedagógico para os professores e alunos da rede municipal

A Administra√ß√£o Municipal e a Secretaria Municipal de Educa√ß√£o, neste per√≠odo da pandemia, com o objetivo de auxiliar o planejamento de cada professora, adquiriu cole√ß√Ķes de livros pedag√≥gicos intitulados de: Brasil Colorido, Brasilidade e Identidade e uma revista sobre a Diversidade Cultural do munic√≠pio que retrata a Hist√≥ria do munic√≠pio de Campo do Tenente.

A revista Diversidade Cultural traz resumidamente a hist√≥ria do munic√≠pio que neste m√™s de outubro comemora seu 59¬ļ Anivers√°rio de Emancipa√ß√£o Pol√≠tica e por conter na organiza√ß√£o curricular municipal o conte√ļdo a ser trabalhado com os alunos, vem de encontro com as atividades que foram elaboradas pelas professoras e est√£o sendo entregues aos pais e alunos s√£o voltadas as atividades do munic√≠pio, resgatando nossa hist√≥ria, no inicio deste m√™s comemorativo.

A coleção dos livros didáticos intitulado Brasil Colorido, Brasilidade e Identidade retratam a História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, povo do qual também temos gratidão por fazer parte da formação cultural da população Brasileira, onde os alunos ficarão informados e motivados para realizar suas atividades.

No inicio do m√™s de outubro, a Secretaria Municipal de Educa√ß√£o atrav√©s das Escolas entregou um kit destas cole√ß√Ķes de livros para cada aluno do 1¬ļ ao 5¬ļ ano do ensino fundamental- anos iniciais, com objetivo deste material contribuir para o aprendizado dos alunos, sendo fonte de pesquisa e conhecimento de todos da fam√≠lia.

Este kit de livros que o aluno recebeu está incluso as atividades de outubro estendendo-se até o final do ano de 2020 e não precisará ser devolvido como as demais atividades na Escola. Este kit é do aluno para constantes consultas e pesquisas.

A Secretaria agradece o empenho dos profissionais da educa√ß√£o: professoras/educadoras, dos pais/respons√°veis e da fam√≠lia em estar desempenhando as atividades curriculares e acompanhando seus filhos durante todo este tempo que as atividades est√£o sendo de forma n√£o presencial e a dist√Ęncia.