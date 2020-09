Campo do Tenente distribui kit alimentação para os alunos

A Secretaria Municipal de Educação juntamente com a administração do município de Campo do Tenente, distribuíram no mês de agosto kits de alimentação escolar para aproximadamente 400 alunos matriculados na rede municipal de ensino que recebem Bolsa Família e estão em vulnerabilidade.

O kit é composto de alimentos não perecíveis básicos para a alimentação: hortaliças, frutas e panificados, foram utilizados produtos da agricultura familiar.

Sabemos da importância destes alimentos para auxiliar as famílias neste tempo de pandemia, procuramos atender da melhor maneira possível, diz secretaria municipal de Educação, Marilene Aparecida Hornick.