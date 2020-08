Campo do Tenente está no segundo dia sem novos casos de Covid-19 confirmados. Confira os dados atualizados pela Sala de Informações COVID-19 neste domingo (02):

Dúvidas e orientações sobre coronavírus:

Telefones para contato com o COE:

Telefone Fixo – (41)3628-1930

Celular e Whatsapp – (41)99225-8031

(41)99219-7841

(41)99245-5413

Horários de atendimento do COE-

Segunda a Sexta-feira: 08:30h as 11:30h

13h30 Ã s 16h30

Após as 16h30 dúvidas neste telefone (41)3628-1284.