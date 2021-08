Campo do Tenente fará castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Campo do Tenente está no Programa Permanente de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos (Castrapet Paraná), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), possibilitando a castração gratuita de cães e gatos. Para isso, é necessário que os donos dos animais atendam aos critérios do programa e façam o cadastro pessoalmente na Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Devem ser apresentados documentos pessoais e de comprovação de endereço atualizado, dados do pet e documentos comprobatórios como Bolsa Família ou resumo atualizado do CadÚnico (retirar no CRAS), além da assinatura do termo de responsabilidade pela castração, que deve ser feita presencialmente. Não serão aceitos cadastros por telefone.

O programa utiliza uma Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES) para castração de animais (cães e felinos) a partir dos quatro meses de vida (até oito anos, no máximo) de ambos os sexos.

Data do cadastramento: 24/08/2021 a 09/09/2021

Local para cadastramento: Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Endereço: Rua André Valenga – Nº 308.