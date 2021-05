Campo do Tenente recebe benefício do programa Wi-fi Brasil

Foi instalada a rede de internet via satélite na Unidade Básica de Saúde São Luíz. A benfeitoria é do Programa Federal Wi-fi Brasil que foi disponibilizado para o município através do Deputado Federal Stephanes Júnior. O Deputado atendeu ao pedido do Prefeito Weverton Vizentin, da Secretária Débora Justus e do ex Vereador Reginaldo Kuhl.

O Wi-Fi Brasil atua em duas modalidades. Uma delas instala antenas e roteadores em locais específicos, como escolas, assentamentos rurais, unidades básicas de saúde, aldeias indígenas e telecentros comunitários. A outra modalidade disponibiliza uma antena em praça pública com acesso livre e gratuito ao público em geral.

As antenas do Wi-Fi Brasil recebem o sinal enviado por Satélite com capacidade de fornecer conexão de internet banda larga de alta velocidade. Esse é o primeiro requerimento de wi-fi via satélite, mas o objetivo é atender as unidades de saúde e escolas das comunidades rurais do nosso município.