Campo do Tenente receberá ambulância e recursos para infraestrutura

Na tarde da segunda-feira (19), Campo do Tenente recebeu a visita do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro com objetivo de ampliar o relacionamento. O deputado se colocou à disposição do governo municipal para somar forças visando o desenvolvimento do município.

já neste primeiro contato destinou uma ambulância para saúde e recursos destinados a infraestrutura da cidade.

O prefeito agradeceu a visita e os benefícios para Campo do Tenente e frisou da importância de parcerias como esta, que proporciona melhorias a favor da população.

O deputado foi recebido pelo prefeito Weverton Vizentin e seus secretários no casarão Villa Anna. Também estiveram presentes representando a Câmara Municipal, os vereadores Josemar Veiga e o presidente da Câmara Gustavo Vizentin.

