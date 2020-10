Campo do Tenente terá 2 candidatos a prefeito e 72 a vereador

Nestas eleições, o município de Campo do Tenente terá 2 candidatos a prefeito. Como sucessor do atual prefeito Jorge Quege, será o atual vice-prefeito e empresário Cleomar Komarchewski (PROS) e terá como vice-prefeito na chapa o jovem Felipe Jose Wenski (MDB), filho do ex-prefeito e atual vereador Celson Wenski.

Na oposição, o veterinário Everton Vizentin (PSL) que nas últimas eleições de 2004 e 2008 foi candidato a vice-prefeito. Como vice na chapa de Everton, um nome de peso na política tenenteana, o empresário Baby Negrelli (João Paulo Negrelli – PSL), sócio proprietário da rede mercados Negrelli. Baby que já foi eleito vice-prefeito de Campo do Tenente em 2012 ao lado do atual prefeito Jorge Quege. Na eleição passada (2012), também foi candidato a prefeito.

Conheça mais um pouco sobre os candidatos a prefeito de Campo do Tenente

Cleomar Komarchewski

Cleomar Komarchewski é candidato ao cargo de prefeito pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) na coligação RUMO A NOVAS CONQUISTAS!

Nascido em Rio Negro, Cleomar tem 50 anos, empresário e atual vice-prefeito do município. Conhecido por ser muito atuante ao lado do atual prefeito Jorge Quege. Tem como companheiro de chapa o candidato a vice-prefeito o jovem Felipe Jose Wenski (MDB), filho do ex-prefeito e atual vereador Celson Wenski. Cleomar declarou como bens o valor total de R$1.965.000,00.

Everton Vizentin

Weverton Willian Vizentin é candidato ao cargo de Prefeito pelo Partido Social Liberal (PSL) na coligação A HORA É AGORA.

Nascido em Curitiba, Everton tem 41 anos, e exerce a profissão de veterinário. Foi candidato a vice-prefeito nas duas últimas eleições de 2008 e 2004 pelo PDT. Everton, têm como companheiro de chapa o empresário e ex vice prefeito Baby Negrelli (João Paulo Negrelli – PSL). Everton declarou como bens o valor total de R$ 855.979,43.

Conheça os candidatos a vereador de Campo do Tenente

Nesta eleição, 72 candidatos estão concorrendo a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Campo do Tenente, destes, 7 estão concorrendo reeleição, dentre eles: Beto Maurer (Roberto Carlos Maurer – PSB), o atual presidente da Câmara Fuscão Quege (Paulo Renato Quege – PROS), Gustavo Vizentin (Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin – PSL), Kühl (Reginaldo Kühl – PSB), Miltão (Amilton Feltrin – PROS), Piquines (Celso Sá Brito – PROS), Solange do Laboratório (Solange Maria de Lima Favaro – PSB).

Listagem de candidatos por nome da urna:

Adilio Kovalski, Alcides Soek, Betinho, Beto Maurer – reeleição, Ceará, Cesar Gadonski, Claudio, Cleiton Costa, Cleverson Cachorrão, Cleverson Hubner, Dani Suelen, Debora Biguá, Dedo, Deidi Komarcheuski, Diva, Dora, Enfermeira Sirlene, Flavio Domingues, Fuscão Quege – reeleição, Graziela Siqueira, Guilherme Casagrande, Gustavo Vizentin – reeleição, Jair da Maçã, Jair Goes, Jaque, João Bussmann, Jorginho, Josemar Veiga, Juliano Silva, Jussara Goetz, Kellen Becker, Kinho Lazarino, Kühl – reeleição, Léo, Lucia Chimborski, Lucie Christine, Luis, Lurdinha, Maninha do Táta, Mari, Maria Salete, Marlos Meinelecki, Marquinhos Camargo Pintor, Miltão – reeleição, Negão Serpe, Neia, Nena Ribas, Orestes Bode, Pastor Altair, Pastor Cide, Patrick Martini, Paulo Bahia, Piquines – reeleição, Professora Elaine, Rivanildo, Rose do Dicesar, Roxane, Rudimar da Maçã, Russinho, Sara, Silvio Camargo, Silvio Xixo, Solange do Laboratório – reeleição, Suzana Vieira, Téco, Tharick, Valde Ribas, Valter do Ribeirão, Vania, Vicente Neto, Wiliam Machado, William Negão.