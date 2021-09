CastraPet Paraná realiza castração gratuita de 242 animais em Campo do Tenente

Nesta quarta e quinta-feira (22 e 23), 242 animais são aguardados em Campo do Tenente, na Região Metropolitana de Curitiba, para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos – CastraPet Paraná.

A ação é promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) em parceria com os municípios, que realizam o cadastro das famílias beneficiadas.

Campo do Tenente faz parte do segundo ciclo do programa. Nesta etapa serão atendidos 80 municípios com recursos de R$2,5 milhões, do Fundo Estadual do Meio Ambiente e de emendas parlamentares. O primeiro ciclo atendeu 15 mil animais em 45 município, com investimentos de R$2,4 milhões.

Somente para Campo do Tenente são destinados R$ 50 mil. A castração gratuita de cães e gatos na cidade acontece das 08 horas da manhã às 14 horas da tarde, no Centro de Eventos Parque Patrão Otávio Ávila, na rua da Serrinha.

CIRURGIAS – As cirurgias são realizadas dentro do castramóvel, veículo equipado com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória, monitor multiparamétrico, entre outros.

Antes de realizar o procedimento, é preciso que os tutores respeitem o jejum absoluto (comida e água) dos animais por oito horas. A medida é necessária para que os pets recebam se recuperem bem da anestesia.

SAÚDE ÚNICA – O Programa CastraPet Paraná foi pensado dentro da política de saúde única da Secretaria, visando o bem-estar animal e humano e trabalhando na prevenção de zoonoses envolvendo o meio ambiente.

Além de prevenir doenças, como câncer, outro objetivo do programa é evitar o controle de nascimento de cães e gatos, o que pode provocar maus-tratos, como abandono dos animais.

Após a cirurgia, os tutores também são orientados sobre os cuidados pós-cirúrgicos. Eles recebem remédios, como antibióticos, para a recuperação do animal e atendimento médico veterinário.

Serviço:

Castração de 242 animais em Campo do Tenente

Data: 22.09 e 23.09

Horário: Das 8h às 14h.

Local: Centro de Eventos Parque Patrão Otávio Ávila

