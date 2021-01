Durante posse Everton disse que será mais um servidor público a disposição de Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 16/01/2021

Durante sua posse no último dia 1º em seu primeiro discurso emocionado o prefeito Weverton Vizentin agradeceu em primeiro lugar a sua família, seus pais, sua esposa e filhos pelo total apoio recebido. Em especial ao seu pai, Olympio Vizentin, que completou 100 anos de vida no último dia 12, pela educação, ensinamentos e princípios dados. Agradeceu também ao vice prefeito João Paulo Negrelli e sua família pela amizade e parceria de muitos anos. Agradeceu ao seus 39 candidatos a vereador, aos líderes de partidos e todos que contribuíram diretamente ou indiretamente na campanha. Agradeceu de coração os amigos e a todos que confiaram o seu voto, e se comprometeu a honrar cada voto com muito trabalho, dedicação, comprometimento, transparência e honestidade.

O prefeito destacou o seu sentimento de honra por representar a cidade onde nasceu, cresceu e que tanto ama. Disse que nesses quatro anos de mandato será mais um servidor público, se colocando humildemente a disposição e a serviço da população, e vai trabalhar com todo o carinho e respeito que a nossa gente merece.

Vereadores tomam posse Campo do Tenente

Além do prefeito Weverton Willian Vizentin e o vice-prefeito João Paulo Negrelli, os nove vereadores eleitos da 15º legislatura, também tomaram posse em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Campo do Tenente, onde devido à pandemia de Covid-19 e para evitar aglomerações, a cerimônia foi restrita aos eleitos, familiares e imprensa.

Durante a cerimônia o ex-prefeito Jorge Quege entregou a chave da Prefeitura ao novo prefeito, destacou suas ações nos 8 anos em que governou o município, enaltecendo que oram mais de 70 veículos e maquinários novos e saldo em caixa de R$ 2.638.000,00.

“Agradeço primeiramente a Deus, a minha familia, a população tenenteana, minha equipe e funcionários pelo trabalho que fizemos juntos por nossa cidade! Campo do Tenente pode sempre contar comigo”, destacou o ex-prefeito, desejando votos de feliz 2021.

Veja como ficou a mesa diretora da Câmara de Vereadores

A nova mesa diretora, teve chapa única para o biênio 2021-2022 e foi eleita por unanimidade, sendo:

Presidente – Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin (PSL)

Vice-Presidente – Roberto Carlos Maurer (PSB)

1º Secretário – Juliano da Silva (PV)

2º Secretário – Josemar Veiga (PV)

Composição da Câmara

PROS

Paulo Renato Quege (Fuscão) – 338 votos

Lucie Christine Cavalheiro – 150 votos

Vicente Resner Neto – 128 votos

PSB

Solange Maria de Lima Favaro- 322 votos

Roberto Carlos Maurer – 250 votos

PV

Juliano da Silva – 219 votos

Josemar Veiga – 127 votos

MDB

Marcos Wesley Lazarino – 254 votos

PSL

Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin – 159 votos