Educação de campo do tenente adere ao livro registro de classe online

Na busca constante pela melhoria na educação tenenteana, a Secretaria Municipal de Educação fez adesão em fevereiro de 2021 ao Livro Registro de Classe Online.

O software foi criado para permitir aos professores fazer os registros dos conteúdos, avaliações e frequência dos alunos, dispensando o modelo impresso para efetuar os registros de classe.

Para a secretária municipal de Educação, Cleusa Komarchewski: “O sistema é um grande avanço, por meio dessa ferramenta digital, o professor pode fazer chamada, registrar conteúdos e notas, com muito mais velocidade, o que facilita em muito as rotinas de registro pedagógico”.

Essa iniciativa trouxe modernização e resultados significativos, conforme relatos e pesquisa recente, com os professores sobre implantação dessa ferramenta. Na pesquisa os professores demonstraram estar satisfeito.

A professora Rayssa Luana Veiga Walecsko, professora de hora-atividade relata que: “Tem sido mais prático, pois como professora de áreas específicas, nem sempre conseguíamos estar com o livro preenchido, agora lanço todos os dias e não preciso me preocupar em ter que fazer tudo de uma vez só, como acontecia antigamente”.

Já a professora Marili Scholtz diz: “Estou gostando muito, é de fácil acesso e diariamente consigo fazer os registro, evitando atrasos”.

Para Isabel Ribas, responsável pelo Sistema Sere: "O livro registro de classe online possibilita troca mais rápida e eficiente de informações entre as escolas e a Secretaria. Todas as notas de atividades e trabalhos cadastradas são calculadas automaticamente, bem como as médias facilitando a criação do boletim escolar. O seu preenchimento é muito fácil, é um sistema tranquilo de lidar que facilita o trabalho administrativo".

A coordenadora Tereza Bux finaliza pontuando que “A implantação do LRCOM veio inovar, pois o maior benefício proporcionado pelo software é a agilidade no registro, cálculo de frequência e avaliações e também permite visualizar o panorama da turma e relatórios individuais do desempenho do estudante, fornecendo assim uma avaliação da prática do professor em sala de aula no período e na turma especifica permitindo a facilidade para fazer as correções, o que no livro impresso geraria rasuras”.