Educação de Campo do Tenente realiza pesquisa de crianças que não estão matriculados na rede pública de ensino

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente está realizando uma pesquisa com crianças com idade de 4 meses a 5 anos de idade do município que não estão matriculados e não estudam na escola ou centro de educação infantil-creche.

Todas as escolas e centros de educação infantil estão sendo pesquisadas a partir do início de setembro, onde estão devidamente sendo tomando todos os cuidados e medidas de prevenção a COVID-19, para segurança de todos. Esta pesquisa estará disponível na Escola para os pais/responsáveis que forem até a Escola na data já agendada para retirar o Kit material com as atividades impressas e pedimos a sua colaboração em responder.

Para a população em geral que não tem filhos nas escolas, a Secretaria de Educação pede , a colaboração aos pais a colaborando e informando se os mesmos tem filhos com idade de 4 meses a 5 anos de idade que não estão matriculados em nenhuma escola ou Centro de Educação Infantil para procurem contato com o lugar mais próximo de sua residência para informar os dados da pesquisa que são: o nome da criança que não estuda, idade da criança que não estuda, data de nascimento (dia, mês e ano), nome do pai, nome da mãe, endereço e localidade.

A pesquisa está sendo realizada pela exigência da legislação vigente e para maiores informações sobre o número de crianças do município que não estudam e que não estão matriculados em creche e nem na escola.

Os pais que tem filhos nesta faixa de 4 meses a 5 anos de idade e que não estão na escola ou creche, é solicitado que entrem em contato pelos telefones ou compareçam nos locais abaixo neste mês para preencher a pesquisa até a data de 25 de setembro do corrente ano.

OBS: Para os pais que moram nas localidades do interior, Buriti, Lageado e Espírito Santo pede-se que procurem contato com a Secretaria Municipal de Educação.

Local Endereço e telefone Horário Secretaria Municipal de Educação Avenida Miguel Komarchewski nº 387 (Casarão Villa Anna) Telefone: 3628 1363 8h 30m às 11h 30m 13h 30m às 16h 30m Escola Municipal João Paulo II Loteamento do Divino Telefone: 3628 1242 9 88274006 8h 30m às 11h 30m 13h 30m às 16h 30m Escola Municipal Professor Gunther Urban Rua Jorge Alves de Barros Telefone 3628 1928 9 91636975 (Diretora) 8h 30m às 11h 30m 13h 30m às 16h 30m CMEI Pequenos Brilhantes- Creche Rua Olívio Belich Telefone: 3628 1241 9 88023450 (Diretora) 8h 30m às 11h 30m 13h 30m às 16h 30m CMEI Tia Sophia- Creche Rua Agostinho Tiburski- Lageado Telefone: 3628 17 56 9 88023450 (Coordenadora) 8h 30m às 11h 30m 13h 30m às 16h 30m

Qualquer dúvida entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 3628 1363.

Ressalta que esta pesquisa será para levantamento de número de crianças que não estudam. Não garante a matricula de seu filho(a).