Em uma semana 15 novos casos de covid-19 em Campo do Tenente e Quitandinha

Desde a última semana, 15 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Campo do Tenente e 15 em Quitandinha. Até o momento os dois municípios juntos, somam 30 novos casos.

Campo do Tenente que estava na última semana com seis casos, agora com os 15 novos, saltou para 21 casos, sendo 03 destes, não considerados cidadãos tenenteanos. Casos suspeitos agora são 25, monitorados 86, recuperados 08, descartados 75 e um óbito.

O centro da cidade é local com mais casos sete, seguido do Lajeado com seis, Capoeirinha três e Santana dois. As demais localidades ainda não foi confirmado nenhum caso.

Já a incidência por faixa etária, em pessoas entre 40 a 59 anos têm o maior número de infectados 09, acima de 60 anos quatro casos, de 20 a 39 anos três casos, de 11 a 19 anos dois casos, já de 0 a 10 anos nenhum caso foi relatado.

Quitandinha apresentava na última semana 63 casos, pulou para 78 casos, também com um aumento de 15 novos casos. O SESA chegou a divulgar 80 casos, porém os dois casos não pessoas de Quitandinha, mas sim um da Lapa e outro de Curitiba, que tiveram apenas suas amostras coletadas em Quitandinha.

Sendo assim o município têm até o fechamento desta edição um total de 78 casos, destes, 52 já estão recuperados e 26 em tratamento. Casos suspeitos também aumentaram, agora 29 casos e 206 descartados e um óbito.

A área central do município é a que tem maior número de infectados 24 casos. Das localidades do interior, Lagoa Verde lidera com 20 casos, seguido de Pangaré com 18, Cerro Verde seis, Campina quatro, Rio da Várzea três, Ribeirão Vermelho dois, Cai de Cima, Salso e São Gabriel com um caso cada.

A incidência por faixa etária, em pessoas entre 40 a 59 anos são as mais infectadas, com 32 casos. De 20 a 39 anos, com 25 casos. De 11 a 19 anos, 15 casos. Acima de 60 anos com sete casos. De zero a 11 anos, um caso.

APÓS INTERNADO NA UTI, IDOSO VENCE A COVID

O quitandinhense Antônio Rogovski, morador da localidade de São Gabriel, foi um dos pacientes confirmados com Covid-19 na última semana. Ele chegou a ficar internado na UTI do Hospital do Rocio por alguns dias, sendo o único caso em estado crítico de saúde, dentre aqueles que estão em tratamento.

Seu Antônio lutou pela vida, seu quadro de saúde melhorou ao ponto de ganhar alta médica e saiu da UTI na última terça-feira 07, e foi para casa junto com sua filha.

Parabéns ao seu Antônio, sua família e todos os profissionais de saúde que não mediram esforços para vencer a Covid juntos!