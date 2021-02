Encontro pode alavancar o turismo em Campo do Tenente

Na última semana tiveram início os trabalhos referentes ao projeto de turismo para Campo do Tenente, com a presença do professor Luiz Fernando de Souza do município de Ponta Grossa, estiveram presentes também o vereador e autor da proposta Juliano da Silva, vereador Josemar Veiga, presidente da Câmara Gustavo Vizentin, secretária de Educação Cleusa Komarchewski, secretária de Desenvolvimento Débora Adrieli Justus, presidente da Braspol de Campo do Tenente Lidia Nalepa Hitner, diretor de Esporte Cultura e Turismo Rafael Merlin e o assessor de comunicação Elcio Novaki.

O professor Luiz de Souza tem uma vasta experiência na área do turismo e a pedido do vereador Juliano, veio orientar e mostrar os caminhos para Campo do Tenente se tornar um grande atrativo turístico, gerando renda e emprego para nossa gente.

Sobre o professor Luiz Fernando de Souza:

Bacharel em Turismo – UEPG, mestre em Turismo e Hotelaria – Universidade; doutor em Engenharia da Produção – USFC; arquiteto e urbanista – Cascavel; membro do Conselho Estadual de Turismo – Paraná; professor adjunto no curso de turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa; experiência em planejamento musical de turismo em 21 municípios da região dos Campos Gerais; curso de Economia Aplicada ao Turismo na Universidade de Málaga na Espanha.

