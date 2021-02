Estrada rural do Rodeio em Campo do Tenente recebe melhorias

Nas últimas semanas, a equipe do setor rodoviário concluiu a manutenção de mais um trecho importante da estrada rural na localidade do Rodeio. O prefeito Weverton Vizentin parabenizou toda a equipe do setor rodoviário pelo bom trabalho realizado e agradeceu a parceria e colaboração do médico oftalmologista Carlos Augusto Moreira amigo de longa data e um grande investidor na agropecuária no município, que fez a doação das manilhas para a construção de um bueiro e também doou saibro de sua fazenda para a manutenção da estrada principal.

A localidade do Buriti também recebeu manutenção na estrada que há tempos se encontrava em situação precária. “Temos muito a melhorar, só tenho a agradecer o esforço da nossa equipe do setor rodoviário: Irineu, Dito, Kuhll, Maicon, Silvio Bozó, Renacir, Artur, Zelão e o Silvio (xixo) que estão fazendo um excelente trabalho, tenho certeza que em breve o interior do nosso município estará com estradas dignas de circulação para nossos agricultores”, concluiu o prefeito.