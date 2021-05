Festa clandestina e aglomeração flagrada em Campo do Tenente

Segundo relatos da PM durante a chega no local, várias pessoas fugiram enquanto outros foram dispersados pelos policiais

Em pleno ápice da pandemia na região, festas clandestinas e aglomerações são registradas em quase toda semana.

Nesta semana o fato aconteceu no município de Campo do Tenente, onde vídeos foram postados nas redes sociais registrando o flagrante na última semana, onde uma festa clandestina teria reunida dezenas de pessoas.

Segundo relatos da PM durante a chega no local, várias pessoas fugiram enquanto outros foram dispersados pelos policiais. O momento da saída de um dos participantes do evento também foi filmado. Não há informações sobre o local exato do flagrante.

Atualmente, já existe mais de 830 casos registrados no município, com 21 óbitos. Somente neste mês mais de 205 novos casos foram registrados e 5 óbitos, mesmo com esta explosão de casos no município, principalmente a faixa etária de 20 a 59 anos com mais de 520 infectados.

Desta forma, grande parte da população, principalmente os mais jovens não se conscientizam e continuam se aglomerando, fazendo festas clandestinas proliferando cada vez mais e mais rápido o vírus, levando o sistema de saúde ao colapso, onde não existem mais vagas nos hospitais, UPAS e UTI’s da região.