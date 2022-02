LBV mobiliza doações em prol das vítimas das fortes chuvas em Campo do Tenente

A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio de sua campanha SOS Calamidades, mobilizou a população para fazer doações em prol dos moradores afetados pelas fortes chuvas no município de Campo do Tenente, no Paraná.

Em um momento emergencial como este, toda a ajuda se faz necessária, por isso, a LBV arrecadou cestas de alimentos não perecíveis, leite, roupas, cobertores e kits de higiene pessoal. Com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que realizou o cadastro dos moradores, a LBV irá atender 50 famílias nesta quinta-feira, 24, para apoiar quem enfrenta esse momento tão desafiador.

As famílias que serão atendidas moram na comunidade Buriti e ficaram desabrigadas, já que sofreram grandes danos em suas moradias.

Para a arrecadação das doações, a LBV contou com o apoio do projeto social Amigos Curitiba e Ajudantes do Bem, e de doadores e voluntários.

A LBV conta com a solidariedade do povo brasileiro para arrecadar as doações. Para contribuir com as ações da LBV, acesse o site www.lbv.org ou ligue 0800 055 50 99. Outras informações podem ser obtidas acessando o perfil @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

