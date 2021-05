Mais de 100 quilômetros de estradas rurais foram recuperadas para escoamento da safra 2021 em Campo do Tenente

A Prefeitura juntamente com as Secretarias de Obras e Agricultura realizaram serviços de recuperação e manutenção das estradas do interior do município para o escoamento da produção rural.

Para dar conta da demanda, nas estradas principais, foram realizadas ações emergenciais em alguns trechos, como: manutenção de bueiros e pontes e ensaibramento de trechos mais críticos com objetivo de proporcionar mobilidade para os moradores e produtores das localidades rurais.

Segundo o prefeito Weverton a meta é sanar as dificuldades enfrentadas há vários anos pelos produtores e famílias do campo que trafegam por estas estradas e efetivamente contribuem com o PIB (Produto Interno Bruto) municipal, cuja riqueza tem significativa participação da agropecuária e da agricultura.