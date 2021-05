Nos primeiros quatro meses do ano, 127 novas empresas foram abertas em Quitandinha em Campo do Tenente

Em Quitandinha foram abertas 95 novas empresas, Campo do Tenente 32. Porém nos dois municípios, 40 foram fechadas no mesmo período, um saldo de 55 empresas novas abertas neste ano. Atualmente existem 1.248 empresas ativas em Quitandinha e 560 em Campo do Tenente

O município de Quitanidnha registrou a abertura de 95 novas empresas nos quatro primeiros meses deste ano de 2021, Campo do Tenente 301 novas empresas foram abertas. Os dados são do Painel Mapa das Empresas, disponibilizado pelo governo federal.

A abertura de novos empreendimentos retrata o empreendimento e desenvolvimento dos microempresários locais, mesmo em um momento em que a economia passa por algumas dificuldades devido a pandemia causada pelo coronavírus.

Por√©m, 81 empresas fecharam no munic√≠pio de Quitandinha no mesmo per√≠odo. Das 56 microempresas (EIRELI) abertas, 10 fecharam. Atualmente existem 1.248 empresas em atividade no munic√≠pio. Al√©m disso, o munic√≠pio de Quitandinha registrou uma m√©dia de cerca de 23 horas para concluir a abertura de novas empresas, facilitando o processo ao empreendedor. O munic√≠pio ainda disp√Ķe de incentivos como o programa Industrial, aliado a pol√≠ticas de desenvolvimento econ√īmico. Incentivos fiscais, infraestrutura e cess√£o de √°reas para novos empreendimentos s√£o algumas das pol√≠ticas aplicadas. Parcerias com o governo estadual tamb√©m garantem aos empres√°rios locais facilidades de cr√©dito, atrav√©s do Banco do Empreendedor. Durante a pandemia, o Banco do Empreendedor proporcionou linhas de cr√©dito, com baixos juros, para recupera√ß√£o de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas dos setores mais afetados pelas medidas restritivas.

Em Campo do Tenente, nos primeiros meses deste ano, 32 novas empresas foram abertas, porém foram fechadas 13 no mesmo período. No município atualmente existem 560 empresas em funcionamento (ativas) e o tempo para abrir uma empresa em Quitandinha, demora cerca de 1dia e 6 horas.