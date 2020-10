Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar em Campo do Tenente passa a contar com os serviços de uma nova viatura, que foi entregue ao Destacamento nesta sexta-feira (02). Trata-se de um carro Renault, modelo Dusther, indicação do Deputado Estadual Coronel Lee.

O prefeito Jorge Quege entregou a chave para o comandante do Destacamento da Policia Militar, 3º Sargento Sandro Nizer.