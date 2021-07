Ponte metálica de Campo do Tenente ficará interditada por tempo indeterminado por motivo de segurança

A prefeitura de Campo do Tenente publico o comunicado sobre a interdição por tempo indeterminado da ponte metálica por motivo de segurança.

Os engenheiros do DER notaram uma fissura na pista de rolamento e há a necessidade de uma avaliação do tamanho do dano a partir desta segunda-feira.

Está impedida a passagem de veículos leves e pesados na ponte. As alternativas de ligação entre as cidades são pela estrada do Rio dos Patos, que sai em Quitandinha ou pela estrada do São Bento, na ponte da Fazendinha que liga a Lapa a Rio Negro.

A ponte que servia a linha férrea, hoje possibilita o tráfego pela PR-427 ligando Campo do Tenente à Lapa.

