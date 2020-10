População de Quitandinha e Campo do Tenente já recebeu mais de R$ 22 milhões do Auxílio Emergencial

O governo federal injetou até agosto (os dados de setembro ainda não estão disponíveis), R$ 149,1 milhões diretamente no bolso dos mais fragilizados pela pandemia. É o dinheiro do auxílio emergencial que, somado ao Bolsa Família, destinou R$ 600 aos que teoricamente ficaram sem renda por causa da pandemia. Esse valor caiu para R$ 300 a partir deste mês de setembro e deve ser disponibilizado a quem se cadastrou junto à Caixa ou já era beneficiário do Bolsa Família até dezembro. O presidente Jair Bolsonaro já disse que a União não tem condições de arcar com o gasto a partir de janeiro de 2021.

No Paraná, até o momento, o valor de auxílio injetado na economia é R$ 7.898.199.000,00 (bilhões), onde 3.202.706 (milhões) de paranaenses receberam o auxílio, correspondendo a 30.70% da população do estado.

Mais de 15 mil quitandinhenses e 7 mil tenenteanos foram beneficiados

Os munícipes de Quitandinha e Campo do Tenente, juntos receberam R$ 22.264.800,00 (milhões) referentes ao auxílio emergencial até agosto deste ano. Somando os dois municípios, 9.047 pessoas receberam o auxílio emergencial neste período, representando 37,28% da população dos dois municípios.

Quitandinha é o 5º município da região pesquisado que mais requereu o benefício, 37,48% da população, sendo 6.405 dos quitandinhenses receberam o auxílio, somando o montante de R$ 15.010,800,00.

Campo do Tenente é o 6º município da região pesquisado que mais requereu o benefício, 37,08% dos munícipes, perfazendo 2.642 tenenteanos requereram o auxílio, somando o montante de R$ 7.254.000,00 (milhões).

Demais municípios da região do RMC – (Rio Negro)

Dos 10 municípios pesquisados da região da RMC na região, o que mais beneficiados teve foi o município de Fazenda Rio Grande, com 47,25% da população, onde 38.588 pessoas receberam o benefício, somando um montante de R$ 95.052.600,00.

O município que menos requisitou o auxílio da região pesquisada, foi Rio Negro 23,66% – 7.398 munícipes pediram o auxílio, somando um total de R$ 17.702,400,00.

No total, os municípios da região receberam R$ 221.767.800,00, onde 96.054 (36,12%) das pessoas receberam o auxílio emergencial até agosto deste ano.

Veja quando cada município da região da RMC (Rio Negro) já recebeu do auxílio emergencial:

CIDADES VALOR (R$) População %

Fazenda Rio Grande 95.052.600,00 38.588 47,25

Agudos do Sul 9.045.600,00 3.462 41,86

Mandirituba 22.093.800,00 9.690 39,11

Tijucas do Sul 15.957,000,00 5.854 40,27

Quitandinha 15.010,800,00 6.405 37,48

Campo do Tenente 7.254.000,00 2.642 37,08

Contenda 14,138.400,00 5.709 35,93

Piên 7.576.200,00 3.363 29,93

Lapa 32.075,400,00 12.943 28,58

Rio Negro 17.702,400,00 7.398 23,66

TOTAL 221.767.800,00 96.054 36,12%

PAÍS

As cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial representam pelo menos 10% da economia local em quase um terço dos municípios brasileiros.

Cálculos dos economistas Ecio Costa, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Marcelo Freire, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, mostram que a soma dos cinco pagamentos de R$ 600 equivale a 10% ou mais do PIB de 2019 registrado em 1.709 dos 5.570 municípios brasileiros. Em quase uma centena de cidades (92 localidades), o volume de dinheiro supera a economia local em pelo menos 20%.

A maioria dessas cidades fica nas regiões norte e nordeste, onde persistem localidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e outros indicadores sociais e se registra alta proporção de população já beneficiada por outros programas sociais, como o Bolsa Família.