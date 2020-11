Prefeita Maria Julia entrega Super Creche de Quitandinha

Uma antiga promessa de Quitandinha, herdada de gestões anteriores, teve a mais feliz das conclusões. A Super Creche, uma obra de mais de R$ 1 milhão e 900 mil reais, que contará com 43 cômodos internos, onze salas e brinquedoteca, cuja capacidade de atendimento será de mais de 200 crianças entre berçário e pré, foi entregue no último dia 06.

A Prefeita relatou as dificuldades da obra iniciada em 2016 em seu discurso. “O dia de hoje representa talvez uma das mais duras batalhas que enfrentamos nesses últimos quatro anos de gestão. A obra vinha com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Porém, nos últimos quatro anos tivemos nada mais e nada menos que três presidentes da república, e nada menos do que cinco ministros da educação, pessoas essas que são responsáveis pela gerência do fundo”, disse.

Como se não bastasse, a obra ainda passou por desafios internos além dos burocráticos. “Tantas conduções diferentes da mesma coisa impossibilitaram o avanço burocrático e físico do nosso grande sonho. Duas empreiteiras declararam falência no meio do processo de construção, e quando imaginávamos que tudo iria caminhar, aconteceu o Coronavirus, que nos fez botar o pé no freio em tudo, para dar atenção à saúde da nossa gente”, comentou a Prefeita.

Com a voz embargada e por fim, Maria Julia celebrou o momento e exaltou o esforço dos funcionários na entrega da obra. “Desde o início do mandato nós tentamos dar continuidade às obras da Super Creche, mas passamos por muitas dificuldades no meio do caminho. Entregar esse prédio para os moradores de Quitandinha, com certeza, é a realização de um sonho”, afirma.

