Prefeito Weverton recebe a visita de Leopoldo Meyer em Campo do Tenente

O prefeito Weverton recebeu em seu gabinete, na tarde desta segunda-feira (26), a visita do ex-deputado federal Leopoldo Meyer. Leopoldo durante o exercício de seus mandatos (2011-2015; 2015-2019) contribuiu para o processo de desenvolvimento do município de Campo do Tenente enviando mais de um milhão de reais em recursos, com destaque para um rolo compactador no valor aproximado R$ 300 mil, um carro novo para a Assistência Social e o recape da rua. Olivio Beliche. O mesmo fez questão acompanhar a entrega destes bens públicos.

Neste encontro também estiveram presentes o presidente da Câmara de vereadores Gustavo Vizentin, o ex-vereador Tata, a vereadora Solange Favaro e a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania Simone Nassif Ribas, os quais reiteraram os agradecimentos pelo empenho de Leopoldo em prol do nosso município.