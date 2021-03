Processos seletivos do IBGE abrem vagas em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 02/03/2021

Compartilhar no Facebook

O IBGE divulgou dois editais de Processos Seletivos Simplificados (PSSs) para os cargos de Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS).

Os aprovados nos certames serão contratados para trabalharem no Censo Demográfico 2021.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O total de #VAGAS destinadas para Campo do Tenente é 09 sendo 07 no cargo de Recenseador, que exige nível fundamental completo, e 02 para as funções de nível médio, distribuídas da seguinte forma: 01 para ACM (Agente Censitário Municipal) e 01 para ACS (Agente Censitário Supervisor).

INSCRIÇÕES:

De 19 de fevereiro a 15 de março para cargos de ACM e ACS;

De 23 de fevereiro a 19 de março para o cargo de recenseador.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

TAXA DE INSCRIÇÃO

O valor da inscrição é de R$ 25,77 para o cargo de recenseador e de R$ 39,49 para os cargos de ACM e ACS.

: As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do CEBRASP www.cebraspe.org.br/concursos