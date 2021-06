Professores de Campo do Tenente têm piso salarial reajustado

Na última semana foi aprovado em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Campo do Tenente o projeto de lei do poder executivo que determina o reajuste para os professores que estavam recebendo abaixo do piso nacional. Com esse repasse, Campo do Tenente passa a cumprir o piso nacional. O valor adicional estará disponível a partir deste mês.

No total 32 professores da rede municipal (14 de 20h e 18 de 40h), serão enquadrados no piso nacional.

“Vamos garantir que o magistério da rede municipal tenha seu reajuste no piso salarial, honrando com o índice nacional”, disse o prefeito Weverton Vizentin.

A secretária de Educação, Cleusa Komarchewski, argumenta que os professores merecem valorização e ressalta que o reconhecimento inclui melhorar o salário. “É uma grande vitória para a Educação”, disse a secretária.

Pela lei 11.738/2008, que estabelece o piso do magistério, em 2020 (já que em 2021 não houve reajuste), nenhum professor do país pode receber remuneração inferior a R$ 2.886,15 para jornada de quarenta horas semanais.

O piso salarial é previsto no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Este é o maior aumento em reais desde 2016. O valor do piso passou de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15.