Projeto de viticultura é apresentando a Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 09/05/2021

Na manhã da última terça-feira 04, aconteceu na sede da Cooperativa Agrícola de Campo do Tenente a apresentação do projeto de viticultura atribuída pela cooperativa Cooperante.

Estiveram presentes o presidente Guilherme, vice-presidente Adolar e o superintendente da Cooperativa Gilson, o evento também contou com a presença de vários vereadores tenenteanos.

Também estiveram presentes o prefeito municipal Weverton Vizentin, secretário da Agricultura Dicesar e secretária do Desenvolvimento Econômico Debora Justus.

Na reunião foi debatido e esclarecido o funcionamento e proporções do projeto.

Os poderes executivo e legislativo demonstraram interesse em contribuir com a instalação da indústria dentro do território do município.

