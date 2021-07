Reivindicada a construção de uma nova ponte entre Campo do Tenente e Lapa

Na última terça-feira (13) o prefeito de Campo do Tenente juntamente alguns vereadores e o vice-presidente da Cooperante, Adolar Adur, acompanhados do deputado Do Carmo, estiveram em reunião com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, para tratar a respeito da reforma da ponte de ferro que liga as cidades de Campo do Tenente e Lapa na rodovia PR-427.

Além da preocupação com o rápido andamento das referidas reformas foi demonstrado a preocupação em solicitar uma melhora na sinalização da rodovia por parte do DER-PR, já no início da mesma nos trevos de acesso a Campo do Tenente.

Esta rodovia é um dos eixos que faz ligação com as rodovias como a BR-376 e BR-277, bem como é uma via onde transitam muitos trabalhadores e produtos para a criação de aves por exemplo. Com a impossibilidade de passagem de veículos pesados os mesmos precisam percorrer um longo trecho não pavimentado para o desvio. Desta forma, necessita-se uma união com o governo do estado, juntamente com o apoio dos municípios vizinhos para a viabilização da construção de uma nova ponte que trará mais segurança e agilidade para quem utiliza.