A Prefeitura através da Secretaria de Obras e Agricultura deu início a manutenção das estradas rurais entre elas no acesso da localidade do Morrinho Alto.

Segundo o prefeito Everton Vizentin, as demais comunidades também serão atendidas, de acordo com o planejamento desenvolvido pela administração municipal. “O objetivo é atender todas as comunidades de Campo do Tenente beneficiando as famílias e o Agronegócio”, destacou o prefeito.

