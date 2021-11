Na última quarta-feira (24), representantes da SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento) estiveram reunidos com a secretária municipal de desenvolvimento social e cidadania Simone Nassif Ribas, juntamente com o secretário de Agricultura Dycésar de Lima, para a implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em Campo do Tenente, com o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável.

