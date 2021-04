Vacinação de idosos continua em Campo do Tenente

Mais de 75 idosos entre 65 à 70 anos foram vacinados no último domingo

A Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste último domingo (18) a Campanha de Imunização contra a covid-19 por meio do PLANTÃO de vacinação que teve início às 9:00h e encerramento as 16:00h. Foram vacinados mais 75 idosos com idade entre 65 à 69 anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A secretária municipal de Saúde, Solange Azzolini Costabile reforça que está seguindo o plano de vacinação do SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) e que todas as doses das vacinas recebidas pelo governo do estado estão sendo aplicadas com rapidez buscando imunizar o maior número de pessoas possíveis.

Do novo lote de doses recebidas ainda restam 40 doses que serão destinadas para o grupo de idosos na faixa etária entre 65 à 69 anos. Portanto, se alguém com essa idade ainda não recebeu a vacina deve comparecer com URGÊNCIA na Unidade Básica de Saúde Valdomiro Machado de Souza para se vacinar.

Idosos acima de 70 anos que já tomaram a primeira dose fiquem atentos, que muitos devem receber a segunda dose da vacina nesta semana, favor verificar a data nas carteirinhas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -