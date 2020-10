Veja o índice de mulheres candidatas em Campo do Tenente e Quitandinha e nos demais municípios da região

Mesmo com a atual legislação eleitoral vigente, onde obriga pelo menos 30% de candidaturas femininas, até o momento, são 33,15% das candidaturas em todo o Brasil – pouco acima, portanto, da cota definida por lei. Se considerados os cargos em disputa, porém, a porcentagem de candidaturas femininas é bem menor entre as candidaturas a prefeito: chapas encabeçadas por mulheres são 13% de todos os postulantes (2.496 mulheres para um total de 19.141 candidatos). Para o cargo de vereador, por sua vez, o percentual de candidaturas femininas chega a 34%. São 174.284 candidaturas femininas nos legislativos municipais, em um total de 507.139 concorrentes.

Desta forma, infelizmente as mulheres ainda são minoria no lançamento de candidatos tanto no executivo municipal, quando nas Câmaras municipais.

A redação do jornal Gazeta de Quitandinha & Campo do Tenente pesquisou os 8 municípios da região da Amsulep (Quitandinha, Campo do Tenente, Rio Negro, Lapa, Agudos do Sul, Piên, Mandirituba e Fazenda Rio Grande), mais o município vizinho catarinense de Mafra, (* que não entrou nas estatísticas desta reportagem), para saber quantas candidatas a prefeita, vice-prefeita e vereadora existem em cada município da região pesquisada.

Candidatas a prefeita na região

Não região até o momento são 27 candidatos a prefeito, correspondendo a quase 3,5 candidatos por município da região. Das 8 cidades pesquisados, o município de Agudos do Sul é a única que têm candidatas a prefeita, com 2 postulantes ao cargo, entre elas, a atual prefeita Luciane Maira Teixeira (MDB) que concorre à reeleição. O município também é o único que conta com duas mulheres concorrendo a prefeita e vice-prefeita na mesma chapa: prefeita: Marlene Soares Gwak (PODE) – vice-prefeita: Taisa Aparecida Santana (PMN).

Candidatas a vice-prefeita

Já com relação ao número de candidatas a vice-prefeita na região, o número aumenta para 4 postulantes, duas somente no município de Fazenda Rio Grande, uma candidata a vice na cidade de Rio Negro e outra no município de Agudos do Sul.

Candidatas a vereador

Dos 1.018 candidatos a vereador nos 8 municípios pesquisados, apenas 344 são mulheres, perfazendo um total 33,79%. O município de Rio Negro é o que tem proporcionalmente o maior número de candidatas na região, com 66 mulheres concorrendo a uma cadeira no legislativo, num total de 176 candidatos, ou seja, 37,50% dos postulantes a vereador do município, são mulheres.

O município de Quitandinha, ocupa a 6ª colocação região. Entre os 112 candidatos a vereador, 39 são mulheres, (2,87 mulheres por candidato), ou seja, 31,25% dos candidatos são mulheres.

Já o município de Campo do Tenente ocupa a 6ª posição, na região com o total de 72 candidatos, 24 são mulheres, uma proporção de 3,0, ou seja, com 30,56% de mulheres candidatas a Câmara de Vereadores.

O município de Fazenda Rio Grande, num total de 280 candidatos é o que têm menos mulheres candidatas a vereador, com 87 candidatas representa um percentual de apenas 31,07%.

Veja as estatísticas nos municípios da região:

Rio Negro

Prefeito: 3 candidatos

Vice-prefeita: Neusa Heuko Sarowski (DC) – Prefeito Alceu Ricardo Swarowski

Vereadores total: 176 – Mulheres: 66 – (2,67) = 37,50%

Agudos do Sul

Prefeito total: 3 candidatos – 2 candidatas

Prefeita: Luciane Maira Teixeira (MDB) – Reeleição

Prefeita: Marlene Soares Gwak (PODE) – Vice-prefeita: Taisa Aparecida Santana (PMN)

Vereadores total: 97 – Mulheres: 36 – (2,69) = 37,11%

Mandirituba

Prefeito: 2 candidatos

Vereadores total: 103 – Total: 38 – (2,84) = 36,09%

Piên

Prefeito: 2 candidatos

Vereadores total: 100 – Mulheres: 36 – (2,78) = 36%

Quitandinha

Prefeito: 4 candidatos

Vereadores total: 112 – Mulheres: 39 – (2,87) = 34,02%

Campo do Tenente

Prefeito: 2 candidatos

Vereadores total: 72 – Mulheres: 24 – (3,0) = 33,33%

Lapa

Prefeito: 3 candidatos

Vereadores total: 78 – Mulheres: 26 – (3,0) = 33,33%

Fazenda Rio Grande

Prefeito: 8 candidatos

Vice-prefeita: Cláudia Helena da Silva Reis (REDE) – Prefeito: Professor Leslie Carlos Khervald de Moura (REDE)

Vice-prefeita: Professora Analine Maquea Cardeal (PT) – Prefeito: Professor Carlos Alberto Zanchi (PT)

Vereadores total: 280 – Mulheres: 87 – (3,22) = 31,07%

*Mafra

Prefeito: 7 candidatos

Total: de 220 candidatos – Mulheres: 68 – (3,24) = 30,91%

* Não foi computado, devido o mesmo não fazer parte da região dos municípios do Paraná, apenas com título de informação por ser um município polo da região.