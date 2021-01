Visita à capital deverá resultar em recursos para Campo do Tenente

Construção da ciclovia no município também alvo da viagem a capital pelo prefeito e vice-prefeito

Em agenda na capital do estado na última semana, Weverton Vizentin e João Paulo Negrelli, prefeito e vice-prefeito respectivamente, estiveram visitando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná SEDU com o secretário da pasta o João Carlos Ortega, visando angariar recursos para o município.

Na oportunidade prefeito e vice conversaram com o secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná SEAB o Norberto Anacleto Ortigara, o qual confirmou visita para os próximos dias em Campo do Tenente, conversa esta que contou com a presença do deputado estadual Alexandre Curi.

Completando a agenda na capital Vizentin e Negrelli estiveram com o secretário de Infraestrutura e Logística do estado Sandro Alex, para tratar de assuntos relativos à construção da ciclovia no município.

Aproveitando a oportunidade prefeito e vice realizaram visitas a indústrias na região metropolitana, as quais demonstram interesse em se instalarem na cidade.

