Amplanorte e Cisamurc e Codeplan elegem nova diretoria

O prefeito do município de Papanduva, Luiz Henrique Saliba foi eleito, na manhã da sexta-feira, por unanimidade, presidente da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, durante reunião ordinária da entidade, que contou com a presença dos 10 prefeitos da microrregião.

Saliba sucede o prefeito de Mafra, Welligton Bieleck, na presidência da entidade para 2021. Após a eleição ainda foi discutido na reunião temas relevantes como a indicação de nomes para compor diretoria dos consórcios, plano de ação para o próximo ano e assuntos gerais.

Aos prefeitos presentes Luiz Henrique Saliba salientou que 2020 foi um ano de desafios afirmação dos municípios diante da pandemia do coronavírus, que afetou bastante os municípios e mudou a forma com que nos relacionamos, trabalhamos e interagimos. Apesar das provações do ano o presidente destacou que vê boas perspectivas para o Planalto Norte em 2021, desde que os esforços sejam conjuntos em favor do crescimento e desenvolvimento da região.

Como missão, frente à associação, Luiz pretende — com apoio de todos os demais prefeitos — buscar o desenvolvimento do Planalto Norte.

Segundo o presidente “Chegamos a 2021, com o sentimento de dever comprido, pois apesar dos efeitos negativos da pandemia do COVID-19, conseguimos defender o planalto norte e lutar por realizações em prol da nossa microrregião. Quero agradecer aos meus colegas prefeitos, nossa região deve se unir cada vez mais, em prol de um crescimento sustentável e para todos”. O prefeito de Papanduva agradeceu a confiança e o apoio dos demais prefeitos na indicação e a confirmação unânime de seu nome para a presidência da associação.

Segue a nomeação completa do conselho:

AMPLANORTE

Presidente

Luiz Henrique Saliba

1ª Vice-presidente

Jean Carlo Medeiros de Souza – Prefeito de Monte Castelo

2ª Vice-presidente

Adelmo Alberti – Prefeito de Bela Vista do Toldo

Conselho Fiscal Efetivo

Gilberto dos Passos – Prefeito de Canoinhas

Eliseu Mibach – Prefeito de Porto União

Luiz Divonsir Shimoguiri – Prefeito de Três Barras

Conselho Fiscal Suplente

Emerson Maas – Prefeito de Mafra

Mozart – Prefeito de Itaiópolis

Adilson Lisczkowski – Prefeito Major Vieira

Lademir Fernando Arcari – Prefeito Irineopolis

CODEPLAN

Presidente:

Adelmo Alberti – Bela Vista do Toldo

1° Vice Presidente:

Mozart José Myczkowski – Itaiópolis

2° Vice:

Lademir Fernando Arcari – Irineopolis

Tesoureiro:

Adilson Lisczkowski – Major Vieira

CISAMURC

Presidente:

Beto Passos -Canoinhas

Vice:

Emerson Maas – Mafra