Campanha de Multivacinação é prorrogada até o dia 30 de novembro em SC

O Ministério da Saúde (MS) decidiu prorrogar, até o fim do mês de novembro, a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A medida levou em consideração o número de vacinados até o momento que, segundo o órgão federal, ainda não foi suficiente para o aumento adequado das coberturas vacinais.

O estado de Santa Catarina vai seguir a orientação do MS e, para isso, pede que todos os municípios catarinenses mantenham os esforços na busca e vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos de idade para atualização da Caderneta de Vacinação com as vacinas do Calendário Nacional.

Segundo levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com base nos dados de vacinação enviados pelos municípios catarinenses, 133.010 doses foram aplicadas em crianças e adolescentes desde o início da Campanha de Vacinação, no dia 1º de outubro, até essa sexta, 29 de outubro.

“Os números alcançados em Santa Catarina até este momento foram bastante satisfatórios e mostram a preocupação dos pais em atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes. Precisamos continuar nesse ritmo para alcançar todos aqueles que deixaram de tomar alguma dose de vacina do Calendário Estadual”, explica a chefe da divisão de imunização da DIVE/SC, Chaiane Natividade de Souza Gonçalves.

Entre as doses aplicadas estão todas aquelas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente como a vacina BCG, que previne formas graves da tuberculose; a Tríplice Viral, que previne a caxumba, o sarampo e a rubéola; a febre amarela; e a polio, que protege contra a poliomielite. São vacinas que protegem contra mais de 20 doenças.

Os pais e responsáveis que estão com dúvidas sobre a situação vacinal dos filhos, devem levar a criança ou o adolescentes até um posto, com a carteirinha de vacinação em mãos, para verificar se todas as doses estão em dia. Para saber os locais, datas e horários de vacinação, a população deve procurar informações junto a secretaria de saúde do município de residência.