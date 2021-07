Conheça a plataforma do Movimento Santa Catarina pela Educação

A busca por oportunidades de trabalho e também de qualificação profissional está sendo facilitada pela plataforma on-line do Movimento Santa Catarina pela Educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Atualmente o portal oferece 126 vagas de empregos para o Planalto Norte e 1.431 em todo o Estado. O acesso é www.msce.santacatarinapelaeducacao.com.br.

Além de procurar as vagas abertas, as pessoas podem cadastrar seu currículo para participar de processos seletivos. As empresas, por sua vez, também podem cadastrar as vagas de trabalho, consultar os currículos já inseridos no portal e iniciar o processo de seleção. Estudantes do Sesi e Senai, por exemplo, estão se cadastrando para buscar oportunidades de trabalho.

Lançado por iniciativa da Federação das Indústrias, Fecomércio, Faesc e Fetrancesc (FIESC), a plataforma tem ainda o objetivo de oferecer capacitações aos jovens e trabalhadores em geral. Há diversas opções de cursos gratuitos disponíveis e 100% a distância. Para o segundo semestre, novos treinamentos devem ser oferecidos, inclusive para atender demandas de cada região do Estado.

“Através da plataforma, criam-se oportunidades de qualificação profissional, que abre portas aos trabalhadores por melhores vagas de empregos e supre as necessidades de contratação da iniciativa privada”, destaca o vice-presidente da FIESC para o Planalto Norte, Arnaldo Huebl.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -