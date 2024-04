Mais uma rua da Vila Nova receberá pavimentação asfáltica

Na manhã da última sexta-feira, 26, foi assinada a ordem de serviço para dar início às obras de pavimentação asfáltica ecológica, drenagem e sinalização da Rua Pioneiro João Matheus Leick, com extensão de 2km, no bairro Vila Nova. O evento contou com a presença de membros do Executivo, secretários municipais, vereadores e moradores locais.

Pavimentação em números

O valor total da obra é de R$ 4.925.181,68 através do FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). A execução da obra está a cargo da empresa Paviplan Pavimentação Ltda. contratada via Concorrência Pública nº 006/2023 . O prazo para entrega da obra, segundo a empresa contratada é de cerca de quatro meses.

Infraestrutura urbana

O Executivo Municipal destacou o esforço conjunto dos poderes executivo e legislativo e da comunidade local, que há anos ansiava pela obra. “Se há lideranças juntas, unidas e apoio político, as obras acontecem. O asfalto muda a qualidade de vida – reduz poeira e barro – e aumenta o valor do imóvel e a segurança na trafegabilidade”.

Obra desejada

Presente no evento estava a filha de João Matheus Leick e a mais antiga morada da rua, Evani Leick, de 84 anos e aposentada. “Adorei, está linda. Esperei por mais de 30 anos espero que saia logo para eu ver a conclusão da obra”, declarou a moradora, muito querida pela comunidade.

Sua vizinha, Roseli Deke Schelbauer, 59 anos, do lar e moradora há 34 anos, disse que a assinatura da ordem de serviço “foi uma alegria para os moradores e me sinto realizada”. Ela falou ainda que o asfalto vai diminuir muito a poeira e o barro. “Já sofremos demais com isso. Hoje estamos muito felizes”.

Outra vizinha, Rosinha Gonçalves dos Santos, 74 anos, aposentada, explicou que os moradores possuem um grupo para troca de mensagens e uma das reivindicações era o asfaltamento. “Desde 2010 reivindicámos o pedido e agora foi realizado. Todos da minha família também ficaram contentes”, concluiu.