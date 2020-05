Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar acidentes com botijão de gás

Compartilhar no Facebook

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente chamado de Gás de Cozinha é um grande causador de acidentes domésticos.

Confira as dicas do Corpo de Bombeiros para manter a segurança e evitar explosões:

– Teste se há vazamento, utilizando esponja e sabão. Faça uma espuma e coloque na válvula, se borbulhar é sinal de vazamento.

– Instale o botijão sempre do lado externo, em local ventilado.

– Verifique a validade do regulador de pressão e mangueira.

As imagens abaixo são de uma explosão de GLP, apenas um botijão P13, atendida pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina nesta terça-feira (19) na cidade de Santo Amaro da Imperatriz.

Não houve feridos, mas a estrutura da residência ficou danificada, o que provocou a interdição do local. Como o botijão ficava em um abrigo construindo abaixo do nível da calçada. Com isso, o gás se espalhou por debaixo da residência e danificou toda a estrutura.

– O morador não se feriu neste caso porque o GLP não ficou acumulado junto ao abrigo e com isso se dissipou por baixo da casa, gerando a explosão e comprometendo a estrutura da casa. Se estivesse acomodado em um local ventilado, externo, não teria acontecido – explica o capitão Ismael Mateus Piva, chefe da Divisão de Perícia de Incêndio e Explosões do Corpo de Bombeiros Militar de SC.

Os bombeiros alertam que essa não é uma prática incomum. Somente nos últimos dois anos o Corpo de Bombeiros de SC investigou 87 incêndios relacionados com o gás de cozinha em edificações.