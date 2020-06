Epagri lança publicações com números do agronegócio catarinense

A Epagri realiza nesta terça-feira (9), às 14h, evento virtual para lançamento de duas publicações: Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2018-2019, e Indicadores de desempenho da agropecuária e do agronegócio de Santa Catarina: 2018 e 2019. As duas publicações reúnem números do agronegócio catarinense que apoiam a tomada de decisão neste setor tão importante para a economia catarinense.

A Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2018-2019 está em sua 40ª edição e analisa o mercado catarinense inserindo-o nas perspectivas mundial e nacional. Valor bruto da produção (VBP) da agropecuária, desempenho das exportações do agronegócio, crédito rural e desempenho da produção vegetal são algumas das análises que compõem do documento.

Já a publicação Indicadores de desempenho da agropecuária e do agronegócio de Santa Catarina: 2018 e 2019 reúne dados que refletem os resultados mais relevantes alcançados com os cultivos e criações de Santa Catarina, em termos produtivos e mercadológicos. O trabalho apresenta uma análise do desempenho da agropecuária e do agronegócio catarinense nesses dois últimos anos e mostra a importância do setor para a economia e o desenvolvimento socioeconômico, especialmente na geração de renda para as famílias do meio rural e de divisas para o Estado e o País.

“São duas publicações importantes que se complementam”, avalia Reney Dorow, gerente do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Epagri/Cepa), unidade de pesquisa autora das publicações. “Tanto para o agente público, quanto para o agricultor ou para o pesquisador, temos uma riqueza de dados e informações que podem auxiliar na melhor tomada de decisão relativa aos agronegócios em Santa Catarina”, descreve o gerente. Ele conta ainda que os lançamentos estavam agendados para março, como acontece anualmente, mas a agenda precisou ser adiada em virtude da pandemia da Covid-19.