Impacto global da pandemia COVID-19: 1 ano em quarentena

Há um ano, em 11 de março de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que a epidemia global de COVID-19 havia se espalhado tanto que se tornou uma pandemia.

Com essas poucas palavras, o Dr. Tedros deixou claro que a maneira como vivíamos mudaria em breve – e mudou. Desde então, houve mais de 118,7 milhões de casos de COVID-19 em todo o mundo e mais de 2,6 milhões de mortes relacionadas com COVID-19.

Restrições locais e internacionais destinadas a conter a propagação do SARS-CoV-2, o coronavírus que causa o COVID-19, incluem pedidos de permanência em casa, proibição de viagens, restrições para encontrar pessoas e o fechamento de lojas não essenciais.

Veja a seguir um resumo de como a pandemia impactou nossas vidas nos últimos 12 meses.

Trabalho remoto e insegurança no trabalho

Por causa da pandemia, milhões de pessoas em todo o mundo começaram a trabalhar em casa.

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, aproximadamente 40% de todas as pessoas empregadas na União Europeia “começaram a trabalhar de casa em tempo integral como resultado da pandemia”.

Nos Estados Unidos, 41,8% da força de trabalho trabalhava remotamente em tempo integral em dezembro de 2020, e 56,8% o faziam por algum tempo, de acordo com um relatório da Upwork.

Trabalhar em casa pode certamente ter efeitos positivos e negativos no bem-estar dos funcionários. Um artigo publicado no BMC Public Health em novembro de 2020 retransmitiu vários efeitos relatados do trabalho remoto no bem-estar físico e mental.

Trabalhar em casa às vezes estava associado a mais exaustão emocional, especialmente em pessoas que se sentiam isoladas de seus colegas e, portanto, tinham menos apoio social.

Outros, no entanto, relataram se sentir mais contentes porque não tiveram que enfrentar um ambiente de trabalho estressante diariamente.

Ensino doméstico em alta

A pandemia também forçou mais pais e responsáveis ​​a educar seus filhos em casa.

O Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido descobriu que entre maio e junho de 2020, 87% dos pais relataram ter educado em casa pelo menos um filho em sua casa como resultado da pandemia.

Nos EUA, o National Home Education Research Institute oferece uma “estimativa conservadora” de um “crescimento de 10% no número absoluto de alunos do ensino doméstico durante [o] ano letivo de 2020-2021”.

Um surto de depressão e ansiedade

A pesquisa sobre a extensão do impacto da pandemia na depressão e ansiedade em várias populações em todo o mundo está em andamento. Até agora, tanto os dados quanto as anedotas pessoais sugerem que o efeito negativo deve ser considerado.

Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), por exemplo, citados na Nature, mostram que 11% dos adultos pesquisados ​​nos EUA relataram sintomas de ansiedade ou depressão em 2019. Em 2020, esse número aumentou para 42%.

Um estudo publicado no American Journal of Public Health em novembro de 2020 observa que “A discriminação e as agressões antiasmáticas aumentaram significativamente durante a pandemia [COVID-19], contribuindo para um contágio secundário do racismo.”

Com o advento das vacinas, há uma esperança renovada de que o mundo se abrirá no devido tempo. Até o momento, 12 vacinas foram autorizadas em pelo menos um país, e programas de vacinação COVID-19 foram iniciados em países ao redor do mundo.

Embora muitos possam estar ansiosos para retornar às suas vidas pré-pandêmica, esta crise global trouxe uma nova consciência dos problemas existentes que os tomadores de decisão globais e locais devem priorizar.