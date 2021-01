Iniciada a distribuição das doses da vacina Oxford-AstraZeneca para municípios catarinenses

Começou por volta das 7h30min desta segunda-feira, 25, a distribuição para todos os municípios catarinenses de mais 47,5 mil doses da vacina contra a Covid-19. Do almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, na Grande Florianópolis, as vacinas são transportadas por caminhões e avião para as regionais de saúde de todo o Estado.

A quantidade que cada município vai receber está sendo definida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O novo lote com doses da vacina de Oxford-AstraZeneca chegou neste domingo, 24, ao Estado e dará sequência ao plano de vacinação em Santa Catarina.

“Vamos repetir o sucesso da operação que garantiu, com agilidade, o início da vacinação contra o coronavírus assim que as primeiras doses da vacina chegaram a Santa Catarina. Essa logística foi definida com bastante antecedência, justamente para ganhar tempo na imunização dos catarinenses em todas as regiões do Estado”, frisa o governador Carlos Moisés.

Ao todo, o Estado já recebeu pouco mais de 191 mil doses da vacina contra a Covid-19. Na semana passada, foram entregues 144 mil doses da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. “Seguimos trabalhando para enviar as doses rapidamente aos municípios, assim que elas forem chegando ao Estado. Agilidade é fundamental nesta etapa importante da luta contra a Covid-19, que é a vacinação dos catarinenses”, destaca o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

