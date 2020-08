Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica promove live sobre tecnologia neste sábado (15)

Mesmo na quarentena e longe do ambiente escolar, milhares de estudantes em todo o território nacional encaram o desafio de se preparar para a prova da maior olimpíada científica do país, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Para ajudar nesse trajeto, a OBA promove, aos sábados, às 17h, lives em seu canal no Youtube com o seu coordenador nacional, o Dr. João Canalle, professor de Física e Astronomia do Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e uma das maiores referências no mundo na difusão das ciências espaciais.

Na live do dia 15 de agosto, o assunto em questão será tecnologia, mais especificamente sobre o aplicativo de simulados da OBA. Canalle irá conversar com Leandro Oliveira, da Pepper & Oliver, o criador dos aplicativos “Simulados Olimpíadas Científicas”.

Lembrando que as inscrições para a OBA/MOBFOG foram prorrogadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus e estão abertas até o dia 1º de setembro. Escolas públicas e particulares que ainda não participam podem se cadastrar pelo site www.oba.org.br. Realizada em fase única e voltada para todos os estudantes dos ensinos fundamental e médio, a olimpíada ainda não tem data definida para sua realização, a depender da retomada das atividades escolares.

Em 23 anos de existência, a OBA já superou a marca dos 10 milhões de participantes e distribui anualmente cerca de 50 mil medalhas. A edição de 2019 teve a participação recorde de 884.979 estudantes de 9.965 escolas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, além de duas do Japão.

Para assistir à live, basta acessar www.youtube.com/obaoficial