Polícia Militar Rodoviária lança Operação Corpus Christi 2020

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), começa nesta quarta-feira (10), a Operação Corpus Christi 2020. As ações seguem até as 8h de segunda-feira, 15.

A operação tem a finalidade de proporcionar segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período prolongado das comemorações de Corpus Christi.

Nesta operação estarão envolvidos todos os postos rodoviários do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), cobrindo uma malha viária de mais de quatro mil quilômetros do estado. A fiscalização de transporte coletivo de passageiros terá continuidade durante o período, seguindo as determinações do decreto estadual.

A PMRv também irá atuar na conscientização dos usuários para prevenir acidentes de trânsito e infrações. As recomendações aos motoristas para que não dirijam após ingerir bebidas alcoólicas, utilizem o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade, bem como as regras gerais de circulação de trânsito.

Em caso de emergência, ligue 198 ou 190 ( Polícia Militar).

Confira algumas dicas:

– Verifique as condições do veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema de iluminação e pneus;

– Regularize os documentos de porte obrigatório;

– Motorista e passageiros devem utilizar o cinto de segurança;

– É obrigatório o uso do farol baixo em todas as rodovias;

– Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

– Mantenha a velocidade regulamentar para a via;

– Se consumir bebidas alcoólicas, não dirija;

– Lembre que gentileza gera gentileza, seja paciente no trânsito.