Rede estadual de SC encerra ano letivo com atendimento a cerca de 97% dos estudantes

A rede estadual de ensino de Santa Catarina encerrou na sexta-feira (18), um ano letivo marcado por mudanças e adaptações. O sistema de atividades não presenciais, instituído em 6 de abril, marcou o início de uma nova fase na educação catarinense, como resposta rápida ao crescimento da pandemia de Covid-19. Professores adaptaram o plano de ensino e começaram a elaborar atividades aos alunos com apoio de tecnologias digitais, como o Google Classroom, e também com materiais impressos.

Após o período inicial de incertezas, o modelo se consolidou ao longo de 2020 e encerrou o ano com atendimento de 96,7% de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede estadual, considerando os dados cadastrados pelos docentes na plataforma Professor On-line. Outros 2,4% dos alunos estão sem informações no sistema e 0,9% estão indicados como não atendidos, público que é o foco do Programa de Combate à Evasão Escolar (Apoia).

Entre os alunos atendidos, 59% aprenderam com as atividades orientadas pelos professores na plataforma do Google Classroom, enquanto 24% tiveram acesso aos materiais com atividades impressas e 16% foram atendidos de ambas as formas. Ao longo do ano, 424 mil estudantes, cerca de 78% da rede, chegaram a entrar na plataforma on-line, sendo que cerca de 75% seguiram acessando.

“Santa Catarina fez o seu melhor, dadas as condições e limitações que tivemos por conta da pandemia, sendo um dos primeiros estados a iniciar o trabalho de forma não presencial. Vamos trabalhar continuamente pela qualidade no processo de educação para que os alunos assimilem o conteúdo e tenham sucesso na continuidade da trajetória escolar”, destaca o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni.

Professores publicaram 4,4 milhões de atividades na plataforma on-line

Para adaptar o trabalho pedagógico dos professores da rede estadual para as atividades não presenciais, os docentes participaram de dezenas de capacitações on-line, transmitidas ao vivo desde abril. O primeiro ciclo de formação teve 31 webinars e certificou 20,4 mil professores da rede. O segundo ciclo teve a participação de 5 mil professores do Ensino Fundamental em mais 31 webinars.

Como resultado, 30 mil professores trabalharam ativamente durante o ano na plataforma on-line, equivalente a 96% de participação entre os docentes. Os docentes sem acesso à internet usaram o espaço das escolas, seguindo os cuidados sanitários, para conseguir elaborar as atividades para os alunos.

O engajamento dos professores reflete nas 4,41 milhões de atividades publicadas na plataforma on-line ao longo do ano. “Todo esse aprendizado não mais sairá da sala de aula, porque professores e alunos não vão abrir mão de seguir usando a tecnologia para o ensino. Então vamos ter um reforço para o processo de aprendizagem e Santa Catarina certamente ganhará em termos de melhor qualidade no processo de educação”, complementa Uggioni.

Ações com foco no ano letivo de 2021

Após a adoção do Apoio Pedagógico Presencial na rede estadual neste ano, 2021 deve iniciar com aulas presenciais. O decreto nº 1.003 publicado pelo Governo e a portaria nº 983/2020, publicada em conjunto pelas Secretarias de Estado da Saúde, Educação e Defesa Civil, reforçam as diretrizes previstas no Plano de Contingência para Educação (PlanCon) e definem as normativas para a retomada das aulas presenciais.

A rede estadual deve adotar regime de alternância, dividido em dois momentos. O Tempo Escola consiste no atendimento presencial na unidade escolar, com turmas subdivididas em grupos. Já as atividades pedagógicas que compõem o Tempo Casa podem ser realizadas com ou sem a mediação por tecnologias digitais, com orientação para que as escolas criem dinâmicas para que estudantes sem acesso possam, sempre que possível, se integrar às atividades em espaços disponibilizados na escola.

Já planejando o próximo ano, foram investidos R$ 5 milhões na compra de EPIs para a rede estadual. São mais de 2 milhões de máscaras, 43 mil frascos de álcool em gel, totens para álcool em gel com dispenser, 3,5 mil termômetros clínicos para aferir temperatura, caixas com luvas descartáveis e até lixeiras adaptadas com tampa acionada por pedal, seguindo as orientações do PlanCon.