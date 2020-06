Santur lança guia com recomendações para a retomada das atividades em praças e parques temáticos

As atividades em parques e praças em Santa Catarina também ganharam um guia com as recomendações de combate ao novo coronavírus. A publicação, elaborada pela Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado (Santur), traz o detalhamento das diretrizes sanitárias, conforme estabelece a Portaria n° 391, da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Acesse o guia completo aqui

O documento facilita informações sobre as regras a serem respeitadas, num esforço coletivo para evitar a disseminação da Covid-19. A regra geral é que todos devem estar atentos ao uso de máscaras, ao distanciamento e à higienização das mãos. Mas vai além, com o detalhamento de medidas a serem praticadas por empreendedores, trabalhadores e visitantes de parques temáticos e praças de entretenimento, especificando responsabilidades e condutas adequadas de cada um.

“Pouco a pouco as atividades relacionadas ao turismo estão sendo retomadas e é fundamental que todos sigam os protocolos de segurança. A volta completa do setor depende dos bons resultados no combate à pandemia, então é indispensável que empreendedores, trabalhadores e visitantes tenham um comportamento responsável e senso de coletividade”, destaca o presidente da Santur, Mané Ferrari.

Outros Guias e Manuais

A equipe da Santur está elaborando um conjunto de materiais para auxiliar os segmentos na gradativa retomada do turismo. Já foram publicados o Manual de Boas Práticas para Meios de Hospedagem, o Manual de Boas Práticas nos Serviços de Alimentação, o Guia de Conduta em Atrativos Turísticos, o Guia para Prática de Atividade ao Ar Livre e o Guia com Recomendações para Eventos Drive-in, todos disponíveis em formato digital no site da Agência.

Vale ressaltar que a Santur não incentiva o turismo neste momento de enfrentamento à Covid-19.