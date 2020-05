SC começa a distribuir nova remessa com 34,5 mil testes rápidos

Compartilhar no Facebook

Santa Catarina começou a distribuir aos municípios um novo lote com mais de 34.520 testes rápidos para a detecção da Covid-19. O material foi enviado ao estado pelo Ministério da Saúde e chegou na última quinta-feira, 7. Com esta remessa, Santa Catarina já contabiliza 173.920 testes rápidos para distribuição aos municípios de todas as macrorregionais de saúde.

“A testagem da população nos ajuda a mapear o avanço do coronavírus em Santa Catarina, além de nos dar um cenário próximo da realidade, quanto ao número de casos. É um das muitas frentes ao combate ao novo coronavírus no estado”, observa o governador Carlos Moisés.

Acesse as notas técnicas do COES e confira a distribuição das caixas de testes rápidos aos municípios

As duas primeiras remessas foram distribuídas para atendimento de profissionais de saúde, segurança e salvamento, além de unidades hospitalares. Os últimos lotes foram enviados aos municípios, seguindo critérios adotados pelo Ministério da Saúde e pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde.

Além disso, os municípios com casos positivos para Covid-19, que tenham hospital pertecentes à Política Hospitalar Catarinense e possuam em sua rede assistencial serviços de UPA e Samu receberão mais uma caixa por situação citada.