SC disponibiliza ferramenta que possibilita fazer uma triagem on-line para a Covid-19

O Governo do Estado de Santa Catarina disponibiliza uma ferramenta digital para auxiliar a população a saber quando e onde procurar atendimento médico ao apresentar algum sintoma compatível com a Covid-19. Até o início da tarde desta terça-feira, 14, 1.702 triagens on-line já haviam sido feitas no sistema.

“Esta é mais uma ação do Governo do Estado voltada a possibilitar a população melhor entendimento sobre a pandemia causada pela COVID-19, em especial sobre os sintomas mais prevalentes”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Helton de Souza Zeferino.

O tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) Michel Pires de Araújo, desenvolvedor do sistema, por meio do Escritório de Inovação da corporação, explica que a iniciativa surgiu a partir de uma ideia em conjunto com o Comandante-Geral do CBMSC, coronel Charles Alexandre Vieira, para ajudar as pessoas a saberem como proceder quando apresentarem um dos sintomas compatíveis com o novo coronavírus.

“Inicialmente as pessoas podem ter dúvidas sobre como agir, já que há sinais muito parecidos com uma gripe comum e nem sempre é o caso de se procurar atendimento médico presencial”, explica o tenente Michel.

Além de tirar dúvidas sobre sintomas, esta ferramenta ajudará o governo a fazer um mapeamento do comportamento do vírus em Santa Catarina. O sistema organiza as triagens realizadas e, de forma anônima, usa a localização dos registros para identificar as regiões que possuem uma concentração maior de casos suspeitos. Relatórios serão gerados a partir destes dados e poderão servir como ferramenta estratégica.

Como fazer a triagem on-line

Para fazer a triagem on-line o cidadão deve acessar o site triagem.coronavirus.sc.gov.br e digitar seus dados pessoais e endereço. No sistema, a pessoa irá descrever a sua situação e sintomas e será orientada sobre qual providência tomar.

Se confirmada a suspeita, a plataforma orienta a pessoa sobre o que fazer: permanecer na sua residência em isolamento seguindo as orientações repassadas, se deve ligar para a central telefônica indicada para averiguar a sua situação ou se deve procurar uma unidade de atendimento.

Com base no endereço informado pela pessoa o sistema informa qual o telefone da central de atendimento mais próxima, além de qual unidade de saúde ela deve procurar. “Além de prestar um serviço à população, a triagem on-line ajuda a não sobrecarregar o sistema de uma única central telefônica ou de uma só unidade de saúde”, destaca o tenente.

Outros canais para tirar dúvidas

O Governo do Estado também disponibiliza uma ferramenta digital para ajudar a população a tirar dúvidas relacionadas à Covid-19 e às medidas restritivas para evitar a propagação da doença em Santa Catarina.

Ela pode ser acessada no site do coronavirus.sc.gov.br, dúvidas quanto aos serviços que podem abrir ou estão proibidos também podem ser sanadas por meio do aplicativo PMSC Cidadão.