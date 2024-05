Participe da reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais 2024 de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na próxima terça-feira, dia 28 de maio, toda a comunidade rio-negrense está convidada para participar da reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. O evento terá início às 17h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

A participação dos agentes culturais e de toda a população é fundamental para o fortalecimento da cultura em nosso município. Entre os assuntos que constam na pauta da reunião estão: